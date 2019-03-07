تفاصيل خطة ” هايبرلوب ” للربط بين مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية

عادل الحربي(صدى):

أرجحت تقارير صحفية أن تكشف شركة «فيرجن هايبرلوب1» عن تفاصيل خطتها للربط بين مشاريع ” نيوم، البحر الأحمر، والقدية ” مع دعم خطة التنوع الاقتصادي في رؤية المملكة 2030، وذلك في معرض «الخمسة الكبار» خلال الأسبوع القادم.

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يشرح نائب رئيس الشركة في الخليج العربي كولين ريس، في المعرض الذي ينظم بين 10- 13 مارس الجاري في مركز جدة للمنتديات، كيف يمكن لتكنولوجيا «هايبرلوب» دعم استراتيجية رؤية 2030.

ومن المتوقع استعراض تفاصيل الخطة من خلال رسم بياني يصور مسار «هايبرلوب» الذي يمر بمحاذاة دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضاً محطاته في نيوم، والبحر الأحمر، وجدة ومكة والرياض، بالإضافة إلى مدن: الكويت، أبوظبي، دبي، ومسقط، لافتا إلى أنه يمكن لتقنية «هايبرلوب» قطع الوقت المستغرق للسفر من الرياض إلى جدة في 46 دقيقة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن هايبرلوب سيخلق مركزاً صناعياً في المملكة، ما يسمح للبلاد باستيراد وتصدير البضائع بسرعة عالية، كما سيتمكن الركاب من استخدام الشبكة للسفر من الرياض إلى مدينة نيوم المستقبلية»، بالإضافة إلى خلق وظائف عالية التقنية للمواطنين، وتوفير زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استفادة الشباب من خبرة «فيرجن هايبرلوب».