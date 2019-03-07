60 دقيقة أمام شركات التأمين للرد على تحمل تكاليف العلاج

نايف السالم(صدى):

حدد مجلس الضمان الصحي 60 دقيقة أمام شركات التأمين للرد على طلبات تحمل تكاليف العلاج بإستثناء الحالات الطارئة ، على أن توضح الشركات أسباب الرفض في رد كتابي خلال تلك المدة .

وتشمل الحالات التي تحتاج طلب موافقة ، الحالات المعالجة في العيادات الخارجية إذا كان تكلفة العلاج في المرة الواحدة يُحتمل أن تزيد عن 500 ريال ، والعمليات الجراحية للحالات الغير طارئة .

كما تشمل حالات جلسات العلاج الطبيعي بعد الجلسة الأولى ، والتنويم للحالات الطارئة خلال 24 ساعة من الدخول .