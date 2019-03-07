” ماغي بو غصن ” تحذف صورة صادمة لها بعد سيل من الانتقادات

أميرة خالد(صدى):

تراجعت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، وحذفت صورة لها من موقع ” انستقرام ” لتلقيها العديد من الانتقادات.

وكانت ماغي قد ظهرت في الصورة بوجه مطلي باللون البني الداكن، لتشبه امرأة أفريقية، معلقة بـ ” لا للعنصرية و لا للتنمّر ” .

وأوضحت ماغي أنها تلقت تعليقات تطالبها بالقراءة عن الـ Blackface الذي يمنع أي شخص ذات البشرة البيضاء ان يضع مكياجاً ليتحول الى بشرة داكنة.

وأشارت إلى انه احتراماً لهذه القضية ولهؤلاء الاشخاص الذين علقوا على الموضوع قامت بحذف الصورة.

اقرأ أيضًا: