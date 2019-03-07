بالفيديو.. مرض خطير وراء إغماء الإعلامية دلال سالم على الهواء

أميرة خالد(صدى):

صرحت الإعلامية دلال سالم، بأنها أصيبت بمرض خطير لم تجد أي علاج ،ولم يستطع أي طبيب أن يعرفه.

وأوضحت أنها علمت بمرضها عقب تعرضها إلى الإغماء على الهواء دون أي مقدمات أو أسباب.

وقالت دلال سالم خلال برنامج ” مع عادل ” : ” أُصبت بمرض اسمه التصلب اللويحي، وعانيت كثيرًا بسبب هذا المرض ولكن بالإصرار والعزيمة تقرر أن تقهره وهو ما تحقق بلفعل وتعافيت منه تمامًا ” .

ووجهت الشكر إلى والدتها التي وقفت بجانبها، وعانت كثيرًا حتى استطاعت الوقوف على قدمها مرة أخرى.