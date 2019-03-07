توجه جديد لدى مكاتب الاستقدام ليتأكد العميل من اختيار العاملة المناسبة

حمود العنزي(صدى):

أكدت خبيرة بأحد مكاتب الاستقدام، وجود توجهًا جديدًا بتزويد العملاء بالسير الذاتية للعاملات المنزليات، وذلك بهدف التأكد من اختيار العاملة المناسبة.

وأوضحت أن تلك الخطوة تأتي للحد من عمليات التعثر والهروب خاصة في المواسم، مشيرة إلى أن السير الذاتية ستتضمن :الاسم، والعمر، والخبرات، والمؤهلات العلمية، واللغة، التأهيل الاجتماعي، الوزن والطول، الصورة الشخصية، والديانة.

ولفتت إلى أن المكاتب ستلزم العاملة بإجراء فحوصات طبية شاملة لضمان سلامتها من الأمراض المعدية، والتأكد من لياقتها البدنية التي تمكنها من القيام بواجبتها.