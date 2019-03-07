عضوة بارزة بمجلس الشيوخ الأمريكي تكشف ” اغتصاب ” رئيسها لها

واشنطن(صدى):

كشفت السيناتورة الأمريكية ” مارتا ماسكالي ” ، أمس الأربعاء، عن اغتصابها من قبل أحد رؤسائها في سلاح الجو حين كانت عسكرية.

وأوضحت ” مارتا ماسكالي ” ، خلال جلسة عقدتها لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ للاستماع إلى ضحايا اعتداءات جنسية في صفوف الجيش، أنها لم تبلغ عن مغتصبها يومها لأنها لم تكن تثق بالنظام.

وقالت ماسكالي 52 عاما وهي أول امرأة تقود طائرة مقاتلة وأول امرأة تقود سرب مقاتلات: ” ألوم نفسي، كنت أشعر بالخجل والارتباك وقتها، وظننت أنّني قوية لكنني شعرت بالعجز ” .

وأشارت إلى أنها حين التحقت بمدرسة القوات الجوية في 1984 كان الاعتداء والتحرش الجنسي أمراً شائعاً وكان الضحايا في معظم الأحيان يعانون بصمت.