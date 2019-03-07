الكشف عن تعيين مؤذن ” أخرس ” في ” الأوقاف المصرية ” !

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة، كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، سعيد نعمان، عن تعيين مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف.

وأوضح نعمان، أن المؤذن تمكن من الحصول على عمل رسمي غير مشروع له، عن طريق الرشوة، مؤكدًا أن هناك مستندات تثبت صحة كلامه.

ورفض الكشف عن هوية أو مكان عمل المؤذن الأبكم ،قائلا: ” هذا المؤذن موجود بالدليل والمستندات في وزارة الأوقاف ” .

وفي سياق منفصل اعترض نعمان على مشروع الأذان الموحد الذي تحاول وزارة الأوقاف في مصر تطبيقه لافتًا إلى أن اوزير الأوقاف الأسبق اعترض على ذلك المشروع بسبب اختلاف فروق التوقيت بين المحافظات.