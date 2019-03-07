معاناة مسن يقطع مسافة 600 كيلومترًا أسبوعيا لزيارة أبناءه

نايف السالم(صدى):

أعرب مواطن مسن يعول 5 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقطن بمكة المكرمة، عن معاناته في زيارة اثنين من أبناءه لم يتم قبولهما بمركز تأهيل مكة وتم نقلهما لمركز تأهيل القنفذة.

وأوضح المواطن أنه مضطر لقطع مسافة من مكة للقنفذة تصل إلى 600 كلم ذهابًا وإيابًا بشكل أسبوعي من أجل زيارة ابنيه.

وأشار إلى أنه كان يتمنى من فرع وزارة العمل بمكة أن يخففوا من معاناته إلا أن ذلك لم يتحقق بعد أن تمت إحالة اثنين من أبنائه لتأهيل القنفذة، بعد اعتذار تأهيل مكة عن عدم قبول الحالات دون سبب واضح.