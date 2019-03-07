بالفيديو.. القحطاني: محمد الشلهوب درس عظيم لكل الأجيال

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الناقد الرياضي خالد القحطاني ،بمستوى واحترافية محمد الشلهوب لاعب الهلال، مشيرًا إلى أنه حقق 21 هدف بعد عمر الـ 37 سنة بفترة زمنية قياسية.

وقال القحطاني خلال برنامج ” الديوانية ” : ” محمد الشلهوب يملك شغفا كبيرا لا يضاهيه أي شغف ، وهو درس عظيم لكل الأجيال ، و أتمنى أن يستمر لموسم قادم ويكون القائد ، فدوره خارج الملعب أكثر مما هو داخله ” .

وأضاف: ” محمد الشلهوب تحدث إلي وقال لدي بالبيت لوحة وكتبت بها بخط اليد ” عقلك الإحترافي أهم من موهبتك ” ، مضيفا: ” لهذا الشلهوب دايما يمشي مع ريتم افضل فريق سعودي ودايما في الفورمة ومستعد ووجوده يصنع الفرق بأي مباراة ” .

يذكر أن الهلال حقق فوزا ثمينا بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، على العين الإماراتي، بهدف نظيف سجله المخضرم الشلهوب، عند الدقيقة 65، بلمسة فنية، نالت إعجاب جماهير الزعيم.