بالفيديو.. القحطاني: محمد الشلهوب درس عظيم لكل الأجيال
أشاد الناقد الرياضي خالد القحطاني ،بمستوى واحترافية محمد الشلهوب لاعب الهلال، مشيرًا إلى أنه حقق 21 هدف بعد عمر الـ 37 سنة بفترة زمنية قياسية.
وقال القحطاني خلال برنامج ” الديوانية ” : ” محمد الشلهوب يملك شغفا كبيرا لا يضاهيه أي شغف ، وهو درس عظيم لكل الأجيال ، و أتمنى أن يستمر لموسم قادم ويكون القائد ، فدوره خارج الملعب أكثر مما هو داخله ” .
وأضاف: ” محمد الشلهوب تحدث إلي وقال لدي بالبيت لوحة وكتبت بها بخط اليد ” عقلك الإحترافي أهم من موهبتك ” ، مضيفا: ” لهذا الشلهوب دايما يمشي مع ريتم افضل فريق سعودي ودايما في الفورمة ومستعد ووجوده يصنع الفرق بأي مباراة ” .
يذكر أن الهلال حقق فوزا ثمينا بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، على العين الإماراتي، بهدف نظيف سجله المخضرم الشلهوب، عند الدقيقة 65، بلمسة فنية، نالت إعجاب جماهير الزعيم.
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