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  3. بعدما أهديت بأعداد من الإبل..حسناء ” إم بي سي ” :سأشارك في مزاين وأنافس ابن دغيثر

بعدما أهديت بأعداد من الإبل..حسناء ” إم بي سي ” :سأشارك في مزاين وأنافس ابن دغيثر

بعدما أهديت بأعداد من الإبل..حسناء ” إم بي سي ” :سأشارك في مزاين وأنافس ابن دغيثر
عادل الحربي(صدى):

بعدما تلقت مذيعة ” إم بي سي ” نرجس العوامي، مجموعة من الإبل كهدية من أحد المواطنين، كشفت عن قرار تعتزم اتخاذه الفترة المقبلة.

وقالت العوامي، من خلال برنامج ” ترند ” : ” سوف أشارك في مزاين الإبل وأنافس ابن دغيثر ” .

يذكر أن مذيعة إم بي سي ،قد وثقت استلامها ثلاثة من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، وشاركت مقطع فيديو للحظة استلامها الهدية مع متابعيها عبر ” سناب شات ” .

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 67950 ] نشر منذ 30 دقيقة

ههههههههههههههههههه ,,

,, تستاهلين .. من حصل شي يستاهله ..

,, الله يوفقك يابن الاجواد ، الله يبارك لك فيما اعطاك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 67950 ] نشر منذ 30 دقيقة

ههههههههههههههههههه ,,

,, تستاهلين .. من حصل شي يستاهله ..

,, الله يوفقك يابن الاجواد ، الله يبارك لك فيما اعطاك ,, آمين ,,

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