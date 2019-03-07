بعدما أهديت بأعداد من الإبل..حسناء ” إم بي سي ” :سأشارك في مزاين وأنافس ابن دغيثر
بعدما تلقت مذيعة ” إم بي سي ” نرجس العوامي، مجموعة من الإبل كهدية من أحد المواطنين، كشفت عن قرار تعتزم اتخاذه الفترة المقبلة.
وقالت العوامي، من خلال برنامج ” ترند ” : ” سوف أشارك في مزاين الإبل وأنافس ابن دغيثر ” .
يذكر أن مذيعة إم بي سي ،قد وثقت استلامها ثلاثة من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، وشاركت مقطع فيديو للحظة استلامها الهدية مع متابعيها عبر ” سناب شات ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47045 ] نشر منذ 30 دقيقة
لعبت باالبدو
وخذت الحلال😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67950 ] نشر منذ 30 دقيقة
ههههههههههههههههههه ,,
,, تستاهلين .. من حصل شي يستاهله ..
,, الله يوفقك يابن الاجواد ، الله يبارك لك فيما اعطاك ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67950 ] نشر منذ 30 دقيقة
ههههههههههههههههههه ,,
,, تستاهلين .. من حصل شي يستاهله ..
,, الله يوفقك يابن الاجواد ، الله يبارك لك فيما اعطاك ,, آمين ,,