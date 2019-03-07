بعدما أهديت بأعداد من الإبل..حسناء ” إم بي سي ” :سأشارك في مزاين وأنافس ابن دغيثر

عادل الحربي(صدى):

بعدما تلقت مذيعة ” إم بي سي ” نرجس العوامي، مجموعة من الإبل كهدية من أحد المواطنين، كشفت عن قرار تعتزم اتخاذه الفترة المقبلة.

وقالت العوامي، من خلال برنامج ” ترند ” : ” سوف أشارك في مزاين الإبل وأنافس ابن دغيثر ” .

يذكر أن مذيعة إم بي سي ،قد وثقت استلامها ثلاثة من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، وشاركت مقطع فيديو للحظة استلامها الهدية مع متابعيها عبر ” سناب شات ” .

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