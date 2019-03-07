ليست المرة الأولى..هزيمة باريس سان جيرمان سودت وجه تميم

نواف السالم(صدى):

في مرة ليست الأولى من نوعها، حضر أمير قطر المدلل تميم بن حمد ،مباراة باريس سان جيرمان، مشاهدًا لخسارته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأثار حضور تميم للمباراة سخرية واسعة، فكلما حضر مباراة لباريس سان جيرمان خسر وخرج من بطولة، واصفينه بـ ” وجه النحس ” .

وعلى ما يبدو أن هزيمة باريس سان جيرمان، سودت وجه تميم، وضربت بتوقعاته عرض الحائط، لطالما أراد رؤية نتيجة استثمارات أكثر من 400 مليون يورو في النادي بالموسم الواحد، ولم يراها في كل مرة يحضر مباراة.

وسبق وأن غادر تميم، ملعب ” بارك دى برانس ” ، أثناء مباراة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، بعد أن أحرز ريال مدريد هدفا، ولم ينتظر صافرة النهاية.

ومنذ عام 2005 م، استخدم الأمير المدلل الرياضة ،مخصصًا جزءا كبيرا للاستثمارات فيها، بهدف الترويج لبلاده من خلال الفرق الرياضية.

ويعتبر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وهو صديق شخصي لأمير قطر ويحمل ثقة كبيرة لديه، كما أنه الذراع الرياضي لأمير قطر من حيث توجيه الاستثمارات الرياضية للترويج لبلاده، خاصة بعد المقاطعة.

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