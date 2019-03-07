الدفاع المدني: ” آي فون ” للمتفاعلين مع تركيب أجهزة كاشف الدخان
خصصت المديرية العامة للدفاع المدني مسابقة توعوية، وذلك بهدف زيادة الوعي بأهمية أجهزة كاشف الدخان في المنازل.
ودعت المديرية متابعيها عبر موقع ” تويتر ” للمشاركة بصورة تركيب كاشف الدخان في منازلهم.
وأعلنت عن تخصيص أربعة أجهزة آي فون Xs كجائزة للمشاركين والمتفاعلين مع الحملة.
يُشار إلى أن المديرية أطلقت حملة توعوية بعنوان ” كاشف الدخان لك أمان ” ،موضحة أهميته.
وأوضحت أنه جهاز لتحسين الحرارة أو الدخان أو اللهب ويقوم بكشف الحريق في بدايته ليتم مكافحة الحريق أو إخلاء الموقع قبل انتشار الحريق.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47045 ] نشر منذ 1 ساعة
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