الدفاع المدني: ” آي فون ” للمتفاعلين مع تركيب أجهزة كاشف الدخان

علي القحطاني(صدى):

خصصت المديرية العامة للدفاع المدني مسابقة توعوية، وذلك بهدف زيادة الوعي بأهمية أجهزة كاشف الدخان في المنازل.

ودعت المديرية متابعيها عبر موقع ” تويتر ” للمشاركة بصورة تركيب كاشف الدخان في منازلهم.

وأعلنت عن تخصيص أربعة أجهزة آي فون Xs كجائزة للمشاركين والمتفاعلين مع الحملة.

يُشار إلى أن المديرية أطلقت حملة توعوية بعنوان ” كاشف الدخان لك أمان ” ،موضحة أهميته.

وأوضحت أنه جهاز لتحسين الحرارة أو الدخان أو اللهب ويقوم بكشف الحريق في بدايته ليتم مكافحة الحريق أو إخلاء الموقع قبل انتشار الحريق.

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