رجل يقطع أصابعه بساطور عقابًا لضربه زوجته

بكين(صدى):

استطاع الأطباء بأحد مستشفيات الصين، إعادة ربط أصابع رجل بيده اليسرى، بعدما أقدم على قطعها بساطور للتنفيس عن غضبه بعد مشاجرة مع زوجته.

وتفصيلًا، نشب شجار بين الرجل البالغ من العمر 35 عاما وزوجته، خلال وجودهما في المنزل، فأمسك بساطور وقطع أصابعه من الغضب.

وأوضح الزوج: ” كنت أعرف أنني لا يجب أن أضرب زوجتي أو أؤذيها، لذلك أمسكت بساطور وقطعت أصابعي لتنفيس غضبي، لقد فعلت شيئا غبيا. ”

وقال الطبيب إن الرجل لن يتمكن من تحريك أصابعه بصورة طبيعية ومريحة مثلما كان يفعل من قبل.