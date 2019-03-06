بالفيديو.. العرفج : النصر يحسسك بالمظلومية خارج الملعب وداخله عنده شغل ثاني

علي القحطاني(صدى):

علق عامل المعرفة أحمد العرفج، اليوم الأربعاء، على خسارة فريق النصر أمام فريق الوصل الإماراتي في أول مباراة له في منافسات دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم، بالرغم من فوزر الهلال والأهلي والاتحاد.

وقال العرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : النصر يحسسك بالمظلومية خارج الملعب فقط، أما داخل الملعب فعنده شغل ثاني.

وأضاف : الإدارة في النصر ضعيفة جدًا وهناك تقصير في الإدارة المباشرة مع اللاعبين، والنصر لم يحالفه التوفيق في دوري أبطال آسيا، وأكثر فريق فرحني هو الأهلي لأنه فريق قوي فنيًا، والاتحاد عجبني خطة سييرا، والهلال نافس فريق قوي جدًا.

ويذكر أن المحامي والكاتب محمد الدويش، انتقد أداء نادي النصر في البطولة، معتبرًا أنه الوحيد الذي خذل الكرة السعودية، قائلًا: ” النصر الوحيد الذي خذل الكرة السعودية رغم أنّه لم يلعب ضد السد ( منتخب قطر ) ولا ضد العين ( وصيف أندية العالم ) ولا يعيش ظروف الإتحاد ” .