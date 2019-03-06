إعادة جدولة مواعيد بعض مباريات الدوري

خالد يحيى(صدى):

كشفت مصادر، أن هناك جدولة جديدة تخص بعض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في رزنامة الموسم.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد حدَّد موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في 17 مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يؤجل اتحاد كرة القدم مباراتي الفيحاء و والأهلي، وكذلك الهلال وأحد، ضمن الجولة الـ 24 من الدوري إلى وقت لاحق.

و يتوقع أن يتم تغيير مباراة الهلال والنصر في 29 مارس الجاري، بعد إعلان مباراة كأس خادم الحرمين بين الهلال والاتفاق يوم 1 أبريل.