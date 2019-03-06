بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال: قراراتي الهامة تتم أثناء المشي والهلال الأقرب للدوري

ماجد محمد(صدى):

تحدث، أحمد العرفج، عامل المعرفة، عن الفقرة التي صورها مع الأمير الوليد بن طلال.

وقال أحمد خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنه صور الفقرة مع الأمير الوليد بن طلال، وبعد الانتهاء اكتشف أن الكاميرا غير شغالة، فقال الأمير له بأريحية: ” نعيد. ”

وتابع ” العرفج ” أنه لا يستطيع مجاراة سموه في المشي لأنه يمشي 9 كيلو بالساعة، قائلًا: ” فهو تعدى المشي إلى السعي، هو يسعى أكثر وأنا لا أستطيع ألاحقه أنا أمشي 5 كيلو بالساعة. ”

وأضاف العرفج: ” رغم أشغاله الكثيرة وشركاته يديرها بشكل كبير وعشان أكلمه أخذت ساعة عشان يعطيني موعد وأخذت موعد عشان نمشي المشي ده وقولتله فترة المشي دقيقتين ابغى أخذ منك قد ما تقدر قال أبدًا اللي تبغوه إحنا في خدمة الوطن. ”

واستطرد أحمد العرفج: ” اتمنى أن كل الناس تعرف أن سمو الأمير رغم أشغاله لم يترك المشي بل قال 90 % من قراراتي توصلت إليها عن طريق المشي. ”

وعن البطولة لمن في الدوري قال الأمير الوليد: ” أنه لا شك أن هناك منافسة شرسة بين النصر والهلال، واعتقد الهلال أقرب للدوري، ولكن كرة القدم مستديرة وفي نهاية المطاف لن نعرف إلا عندما ينتهي الدوري. ”

وأضاف الأمير الوليد أن جامعة روتانا فرخت رجال وقياديين أكفاء يخدمون المملكة في كل المجالات مثل تركي العجمة، وتركي الشبانه وزير الإعلام، وسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤكدًا: ” قراراتي الهامة تتم في البر وأثناء المشي. ”