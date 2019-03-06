حكام النمسا يتهربون من استقبال تميم

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن تميم بن حمد أمير قطر، اعتاد أن يحرجه رؤساء وحكام الدول، لذلك يستمر في السفر إلى خارج قطر، رغم إبداء هؤلاء الرؤساء عدم الرغبة في وجوده.

يذكر أن تميم سافر أكثر من دولة من قبل، ولم يهتم رؤسائها باستقباله في مراسم رسمية أو حتى غير رسمية، كما أنه لا يحفظ ماء وجهه ويواصل السفر هنا وهناك وكأن شيئًا لم يكن .

وسافر تميم إلى النمسا، الاثنين الماضي، لكن رفض ألكسندر فان دير بيلين رئيس النمسا، استقباله في فيينا أو القيام بأي مراسم استقبال رسمية له في المطار.

كما طالب رئيس النمسا، من حاكم فيينا ميشال هوبل، بأن يجد من يستقبل تميم، إلا أن هوبل اعتذر وقال ” السيدة كارين وزيرة الخارجية تتواجد في المطار لتوديع ضيوف من أمريكا فلما لا تطلب منها وحصل ذلك ” .

وبالفعل استقبلت وزيرة الخارجية النمساوية ” كارين كينسل ” تميم في مطار فيينا، ولم يستقبله رئيس النمسا سوى في اليوم الثاني للزيارة.

عدم الترحيب الدبلوماسي بتميم في النمسا، ظهر أيضًا في تقرير لصحيفة ” كرونة ” النمساوية والتي هاجمت فيها بذخ أمير نظام قطر، خلال زيارته لدولة النمسا، حيث وصفت المظاهر التي رافقت الزيارة بأنها ” مبالغ فيها ” .