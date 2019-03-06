الابتزاز يصنف ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه تم تصنيف الابتزاز ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

وأوضحت الهيئة أن المصدر: المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/ 1435هـ، وبموجب القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 10/6/ 1435هـ.

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوضحت أخطاء سلوكية قد تؤدي إلى الابتزاز، وهي:

1-انعدام الوعي بتبعات بعض السلوكيات، كالحب والصداقة.

2-إعطاء الثقة لغير أهلها.

3-الانسياق خلف العاطفة.

4-الانجراف خلف بريق العلاقات وزيف الحب.