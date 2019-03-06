بالصور.. ” الاتحاد ” يواصل تحضيراته استعدادًا لـ ” الفيحاء “

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته بحضور رئيس نادي الاتحاد، المهندس لؤي هشام ناظر، ونائبه الأستاذ حمد الصنيع، وعضو الشرف الدكتور محمد عبدالحميد بخاري، استعدادًا لمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل.

وجه مدرب الفريق اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الماضي لتأدية تدريبات استرجاعية، فيما أكمل باقي اللاعبين المران الذي تركز على الجوانب الفنية.

شارك اللاعبان سيكو سانوجو ودا كوستا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، فيما واصل اللاعب غارمي رودريغيز برنامجه التأهيلي.