بالفيديو.. مدرب يسرق أثناء مباراة

نواف السالم(صدى):

رصدت كاميرات، مدرب فريق ينافس في الدوري الألماني، وهو يتركب فعل ” سرقة ” أثناء مباراة.

وأثار المدرب غضبا في الأوساط الرياضية، وحدثت القصة، الاثنين، خلال مواجهة هامبورغ وفيورث، التي انتهت بفوز الأول 1- صفر، خلال المرحلة الـ 24 من الدوري الألماني ” البوندسليغا. ”

واضطر مدرب هامبروغ، هانز وولف، إلى تغيير خطته بعد إصابة لاعبه الكوري الجنوبي، هوانغ هي-تشان في الدقيقة الـ 38، وكتب بعض الملاحظات التكتيكية على ورقة وسلمها للاعب الوسط، الياباني جوتوكو ساكاي، وناقش ساكاي الخطة مع قائد الفريق، قبل أن يهم برميها إلى خارج الملعب، لكنها سقطت قرب دكة بدلاء الفريق المنافس، فيورث.

والتقط مدرب فيورث، ستيفان ليتل، ورقة ملاحظات الفريق المنافس بسرعة، وعاد إلى مقعده وشرع في قراءة ما فيها، وكأن شيئا لم يكن، لكن، حتى مع هذا التصرف الذي وصفه البعض بـ ” المشين ” فقد فشل ليتل في تغيير النتيجة أمام هامبروغ وخرج مع فريقه خاسرا.