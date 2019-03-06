رجل يهشم رأس صديقه لتواجده في المنزل مع زوجته

القاهرة(صدى):

هشم رجل مصري، رأس صديقه، بعدما ذهب إلى المنزل ووجده مع زوجته.

واعترف المتهم بقتل صديقه، قائلًا إنه شعر بإعياء شديد أثناء تواجده في العمل، فعاد للمنزل مبكرًا، وفوجئ بوجود صديقه مع زوجته داخل شقته، فقام بالاعتداء عليه ضربًا باستخدام ماسورة حديدية، وتمكنت الزوجة من الهرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وزوجته، وتم تحرير المحضر، وإحالتهما للنيابة للحقيق