بالفيديو.. وعد تكشف سرًا عن والدها : ” درس في دار أيتام “

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة وعد بعض التفاصيل التي تخص والدها، أثناء زيارتها أحد مراكز الأيتام في المدينة المنورة تظهر فيه خلال حديثها مع عدد من فتيات المركز.

وقالت الفنانة خلال مقطع فيديو : إن والدها كان يتيما وكان يدرس هو الآخر في دار للأيتام، مضيفة أنه كان من المتفوقين في دراسته، ولهذا السبب سافر بمنحة للدراسة في فلسطين وتعلم عددا من اللغات منها الإنجليزية والعبرية.

وأضافت : إنه عندما أصبح شابا وأنهى دراسته قرر البحث عن والدته، التي كانت سافرت وتزوجت في العراق بعدما تركته، وأكملت إنه بعدما وجد والدته هناك تعرف على زوجته والتي هي والدتها ووصفتها بأنها كانت جميلة.

في حين نشرت الفنانة وعد على إنستغرام مجموعة صور لها بإطلالة جديدة، خلال إحيائها حفل زفاف خاص في المملكة، حيث ظهرت بإطلالة مميزة مُرتدية فستانا باللون الكحلي، واعتمدت تسريحة شعر الكيرلي مع رفع الغرة.