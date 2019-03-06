الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدء التقديم على وظائف (حارس- المناطق المحمية بالعُلا) لمنع أي أضرار أو سلوك ضار للتراث الطبيعي أو الثقافي في محافظة العُلا من قبل الزوار والسّياح.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي، هو:

– حارس المناطق المحمية بالعُلا (Ranger- At AlUla Protected Areas).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2-المعرفة والاهتمام بالحياة البرية والطبيعة.

3- يفضّل الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية.

4- الاهتمام بحفظ التراث الطبيعي والثقافي.

5-يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.

وأبرزت الهيئة أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م، ولمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي هنـــا .