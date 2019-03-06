الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدء التقديم على وظائف (حارس- المناطق المحمية بالعُلا) لمنع أي أضرار أو سلوك ضار للتراث الطبيعي أو الثقافي في محافظة العُلا من قبل الزوار والسّياح.
وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي، هو:
– حارس المناطق المحمية بالعُلا (Ranger- At AlUla Protected Areas).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2-المعرفة والاهتمام بالحياة البرية والطبيعة.
3- يفضّل الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية.
4- الاهتمام بحفظ التراث الطبيعي والثقافي.
5-يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.
وأبرزت الهيئة أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م، ولمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي هنـــا .
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