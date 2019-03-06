الزكاة والدخل : أشخاص ينطبق عليهم ” تسعير المعاملات”

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، الأشخاص الذين ينطبق عليهم تسعير المعاملات، مؤكدة أنها تنطبق على الأشخاص الذين يعتبرو خاضعين للضريبة وفقًا لنظام ضريبة الدخل.

وقالت الهيئة إن تسعير المعاملات ينطبق على المنشآت الدائمة ولشركات التي تخضع لكل من ضريبة الدخل والزكاة ” الشركات المختلطة”، وذلك إلى الحد الذي تكون مثل هذه الشركات خاضعة لضريبة الدخل.

وأضافت : ولاينطبق تسعير المعاملات على الشخص الخاضع للزكاة “ولايخضع لضريبة الدخل في المملكة “، وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب على الأشخاص المعنيين بموجب المادة الثامنة عشر من التعليمات باستيفاء الالتزامات المنصوص عليها.

وأكدت الهيئة على أنه يجب على الشخص المعني بتقديم التقرير الخاص بكل دولة والالتزام بالواجبات المنوص عليها في المادة 18 من تعليمات تسعير المعاملات.