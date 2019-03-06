” زوران ” يبارك لأولاده بالفوز ولـ محمد الشلهوب على ” بندر “

نواف السالم(صدى):

هنأ الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد تحقيق الفوز في أول مباراة له ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الهلال قد فاز، أمس الثلاثاء، على العين الإماراتي في دبي، بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمد الشلهوب، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا2019.

وقال ” زوران ” : ” كانت مباراة غريبة بعض الشيء بالنسبة لي، لكن أولادي قاموا بعملهم و قد عدنا إلى الوطن بثلاث نقاط ” .

وكذلك هنأ قائد الفريق محمد الشلهوب بشكل خاص، إذ أضاف : ” تهنئة خاصة لقائدنا محمد الشلهوب على ولادة ابنه ” .

يذكر أن الشلهوب، قد رزق بـ ” بندر ” قبل خوض اللقاء بساعات، ليوثق ميلاد طفله في الملعب بعد إحرازه الهدف واحتفاله على طريقة ” بيبيتو ” .