 اقتصادي: اتجاه الإسكان ” غير صحيح ” على الاقتصاد والمواطن

نايف السالم(صدى):

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن اتجاه وزارة الإسكان الحالي ” غير صحيح ” ، مشيرًا إلى أن هناك حلول عادلة لأزمة الإسكان.

وقال ” الشهري ” ، إن مجلس الشورى يذهب إلى أن وزارة الإسكان ليس لديها حلول في الأفق القريب، مضيفًا أن المراقبين الاقتصاديين يرون أن الاتجاه غير صحيح استراتيجياً على الاقتصاد وعلى توفير سكن للمواطن على المدى القصير والبعيد.

كما أوضح أن هناك حلولَا عادلة وهناك حلول مكلفة ومرهقة ماليا وتؤدي الى آثار غير مرغوبة.

وكان عضو مجلس الشوري، الدكتور عبدالله البلوي قد صرَّح بأنه ” مع كثرة برامج وزارة الإسكان وتعدد الشرائح وتصنيفها وتحديد جهات التمويل، ولكن لم تصل الوزارة إلى رضا المستفيد، بل إن هناك رفضاً للتمويل من نسبة من المواطنين الذي يرون أن إحالتهم للبنوك غير منصفة لهم، وفيها إرهاق لهم “ .

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته أمس الثلاثاء، التقرير السنوي للوزارة، إذ تساءل الدكتور سلطان آل فارح : ” هل وزارة الإسكان لديها خطة استراتيجية في اختيار مواقع مشروعاتها وأراضيها ” ، مشيراً إلى بُعد بعض هذه المواقع عن الخدمات.

كما أشار الدكتور معدي آل مذهب إلى وجود بعض السلبيات في برنامج (إيجار)، ومنها صعوبة وجود وسيط عقاري في بعض المناطق ، مطالباً بالعمل على تطوير هذا البرنامج.