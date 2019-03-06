نجوم السعودية والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والشباب والمجتمع نجوم يبحثون عن الفلاشات في كل بطولة رمضانية تجدهم يضعون شروط تعجيزيها لحضور المناسبات احدهم طلب مبلغ مالي40 ألف ريال وسكن وسيارة فارهة على حد تعبيره لحضور احد الأعمال الخيرية

السؤال الذي يجب ان يعلم أجابته الجميع ؟

من الذي صنع لكم هذه النجومية والشهرة ؟

انه الوطن وشبابه لكن ما هو دوركم تجاه الوطن والشباب هل هو فقط ان تملؤا جيوبكم فقط بالريالات ووضع قائمة من الشروط والطلبات عند حضوركم لأي مناسبة شبابية تقام في هذا الوطن .

الغريب في الأمر ان من صنعكم هو الوطن وجماهير الوطن وشبابه هل انتم تدركون دوركم تجاه خدمة الوطن وشبابه .

الجميع يعرف شهر رمضان الكريم وما يقام فيه من مناسبات خيريه ودورات رمضانية الكل يبحث عن النجاح في بطولاته وعن الجمهور والدعم المالي والإعلامي.

لكن من وجهة نطري ان الطريقة خاطئة جدا من المنظمين انفسهم وهي البحث عن الأسماء المشهورة والأكثر متابعة في برامج السوشل ميدي وفي الأصل .

ان نجاح التنظيم لأي بطولة يبتدأ منك كالجنة منظمة يجعل الجميع يبحثون عنك ولست أنت من يبحث عنهم ؟

نعود إلى صلب الموضوع وهم (( نجوم الفلاش والمسؤولية الاجتماعية )) هل يعلم نجومنا انه لا يوجد عليهم ضرائب تأخذ من أموالهم مثل الدول الأخرى هل يعلمون ذلك جيد ؟

هل يدركون معنى انهم يضعون أسعار الحضور للمناسبات بمزاجية وبعد عن الواقع وبدون أي رقابة من أي جهة ؟

اين العمل الخيري وما حجمه بنسبه للأجور التي يتقاضاها نجوم الفلاش واحب ان أشير إلى امر مهم هناك فرق بين واجبك تجاه الشباب اوان تقدم إعلان لشركة أو منتج ؟

المسئولية الاجتماعية واجب وطني على كل شخص في هذا الوطن الذي تربينا على أرضه واكلنا من خيراته وننعم بأمنه ولله الحمد .

حينما نشاهد ما يقدمه النجوم الأوروبيين من أعمال للجمعيات الخيرية ومن دعم مالي للمشاريع ومن مباريات خيرية ومع ما يتعرضون له من محاسبه ضريبيه ومع قيمتهم في الأعلام التي لا تقارن بنجومنا كإنجازات وشهره ؟

نجد نجوم الفلاش عندنا قد لبسوا القبعة والدور وجعلوا من انفسهم نجوم لكن لمصالحهم فقط دون ان يقوموا بأي مسؤولية اجتماعية حتى الرتويت في حسابه يقول لك كم تدفع ؟

(( نجوم نحن صنعناهم يتعاملون معنا بهذه الطريقة ))

هل تعلمون ان دوركم يتمثل في الاتي :ــ

1. القيام بالمسؤولية الاجتماعية واجب ديني حث علية الدين الإسلامي وامر به نبينا محمد صلى الله علية وسلم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية متأصلة في الإسلام من خلال آيات قرآنية و أحاديث شريفة و قواعد فقهية شاملة وكاملة .

2. . اكد التشريع الإسلامي على أداء المسؤولية الاجتماعية و نظم كيفية هذا الأداء من خلال تعليم طرق الزكاة وفقهه و الوقف الخيري وكيف نتعامل مع أجور من يقومون بالأعمال لنا والإحسان والسماحة في البيع والشراء وكفالة الأيتام و الصدقات و والرحمة والتعاطف وغيرها.

3. أداء المسؤولية الاجتماعية في الإسلام واجب ديني وفضيلة إسلامية سبق الإسلام بها الأفكار الموجودة الأن ، ويجب علينا كمسلمين ان نؤدي هذه المسؤولية استجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم

4. أداء المسؤولية الاجتماعية واجب على المسلم ، و لا يهدف المسلم من ورائها إلى أي مكسب مادي، إنما رضا الله هو غايته الأولى و الأخيرة ومن عمل المعروف بين الناس .

5. ان تشترك مع الأخرين في كل عمل يساعدهم على النجاح بدون أي مقابل مادي بل تطوعي بحت المسؤولية الاجتماعية في الإسلام تتعدى العمل الخيري و التطوعي أو الهبات المالية إلى بناء المساجد و المراكز التعليمية و الصحة و كفالة الأيتام و الأرامل و رعاية المسنين، و الحفاظ على حقوق المستخدمين، و كذا حماية الموارد الطبيعية و الحفاظ على البيئة من مختلف أشكال التخريب و الفساد، و المشاركة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

6. ان تتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والشباب وتكرس مفهوم الوعي بالعمل التطوعي والاجتماعي بشكل مباشر ويكون العمل يخدم شريحة كبيره من الشباب بشكل يستفيد منه

7. تتميز المسؤولية الاجتماعية في الإسلام بنظرة شاملة، فهي لا تركز على النواحي المادية فقط إنما تشمل سائر الأعمال التطوعية .

أخيرا ((حاول ان تبعث الحماس في نفوس الشباب واشعل شمعة النجاح لكل من يتقدم لك بدعوه للحضور بل سانده وادعمه ولو بكلمة طيبة شجعهم على الأبداع وتنفيذ الأفكار في خدمة شباب الوطن وتأكد ان كل عمل خير تعمله سيعود اليك في يوم من الأيام))