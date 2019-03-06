بعد فحص الطلاب.. ” الصحة ” تتواصل مع أولياء الأمور بشأن الحالات المكتشفة
نشرت وزارة الصحة، 8 معلومات هامة عن الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وهي:
1- يتم الكشف بالمدارس بالتنسيق مع المرشد الصحي.
2- يبلغ عدد الفرق الطبية النسائية والرجالية ما يقارب 1500 فريق.
3- يقوم بالكشف فريق طبي مدرب مكون من أطباء بشريين واسنان وتمريض.
4- تستخرج معلومات الطلاب والمدارس إلكترونيا من وزارة التعليم.
5- تسجل نتائج الفحوصات الطبية إلكترونيا.
6- تشارك نتائج الفحوصات إلكترونيا مع وزارة التعليم.
7- يتم متابعة الطلبة غير السليمين في المراكز الصحية التي يتبعون لها.
8- يتم التواصل مع أولياء الأمور عن طريق رسائل نصية بالحالات الصحية المكتشفة.
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