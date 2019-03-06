بعد فحص الطلاب.. ” الصحة ” تتواصل مع أولياء الأمور بشأن الحالات المكتشفة

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الصحة، 8 معلومات هامة عن الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وهي:

1- يتم الكشف بالمدارس بالتنسيق مع المرشد الصحي.

2- يبلغ عدد الفرق الطبية النسائية والرجالية ما يقارب 1500 فريق.

3- يقوم بالكشف فريق طبي مدرب مكون من أطباء بشريين واسنان وتمريض.

4- تستخرج معلومات الطلاب والمدارس إلكترونيا من وزارة التعليم.

5- تسجل نتائج الفحوصات الطبية إلكترونيا.

6- تشارك نتائج الفحوصات إلكترونيا مع وزارة التعليم.

7- يتم متابعة الطلبة غير السليمين في المراكز الصحية التي يتبعون لها.

8- يتم التواصل مع أولياء الأمور عن طريق رسائل نصية بالحالات الصحية المكتشفة.