رياح وأتربة وغبار.. توقعات الطقس ليوم غد الخميس

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

وتشهد الأجواء في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ” عوالق ترابية وأتربة مثارة خلال الليل والصباح الباكر ” .

كما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” نجران، الأجزاء الجنوبية من الرياض، الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ” ، وفي شمال غرب المملكة ستصبح السماء غائمة جزئيًا.