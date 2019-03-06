رياح وأتربة وغبار.. توقعات الطقس ليوم غد الخميس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.
وتشهد الأجواء في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ” عوالق ترابية وأتربة مثارة خلال الليل والصباح الباكر ” .
كما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” نجران، الأجزاء الجنوبية من الرياض، الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ” ، وفي شمال غرب المملكة ستصبح السماء غائمة جزئيًا.
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