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أسد يهاجم صاحبه حتى الموت

أسد يهاجم صاحبه حتى الموت
براغ(صدى):

هاجم أسداً صاحبه، ميخال براسيك، الذي كان يربيه بقفص في حديقة منزله، جنوب شرق عاصمة التشيك براغ.

وتدخلت الشرطة التشيكية فأطلقت النار باتجاه الأسد ما أدّى إلى مقتله، وكذلك قتلت بالرصاص لبؤة كانت تتواجد في القفص أيضاً، لكن الخبر المؤسف أنّ الرجل كان فارق الحياة أيضاً جرّاء هجوم الأسد عليه.

يذكر أنّ براسيك كان أحضر الأسد واللبؤة من سلوفاكيا في العام 2016، ما أثار استياء أهالي قريته، نظراً لما يشكله مثل هذه الحيوانات المفترسة من خطر على السلامة العامة، وأنّ براسيك كان يدعو جيرانه لزيارة حديقته ومشاهدة الأسد واللبؤة، لكنّه لم يكن يملك مطلقاً تصريحاً بتربيتهما.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4544 ] نشر منذ 34 دقيقة

للأسف دخل القاتل بيتة و اشوا الشرطة تخلصت منة

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