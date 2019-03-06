موعد التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد منتصف الليل، عن بدء استقبال طلبات شغل 83 وظيفة أخصائي على الكادر الصحي للرجال والنساء.

ويذكر أن شروط التقديم تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, وحاصلاً على البكالوريوس للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، إضافة إلى حصوله على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وأن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

ويبدأ التقديم الخميس ولمدة أسبوع عبر موقع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الإلكتروني ويشتمل على 11 تخصصًا في المختبرات الطبية، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي، وتقنية قلب، والخدمة الاجتماعية، والتمريض، والأشعة، وطب طوارئ، وتثقيف صحي، وتقنية تخدير، وتغذية علاجية، وتقنية أعصاب.

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