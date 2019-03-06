فبركة زيادة قامة ” خامنئي ” أحد طرق الكذب الإيراني

طلال الضوي(صدى):

أظهرت صورةً من لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي وبشار الأسد، ولكن بعد تعديلها ليظهر فيها خامنئي بنفس طول بشار الأسد، بعد تعديلها على الرغم من أنه في الحقيقة أقصر بكثير.

ويعرف أن طول بشار الأسد (189 سم)، بينما يبلغ طول ” خامنئي ” (175 سم)، إلا أن النظام الإيراني رأى أنه من الضروري أن يكونا بنفس القامة، ولو تم ذلك عبر الفبركة.

وتشمل الأبواق الحوثية الإعلامية السائرة على خطى الأبواق الإيرانية، إذاعة صنعاء وكالة سبأ للأنباء، إذاعة صعدة (النسخة الحوثية)، إذاعة إب، وكالة العهد اليمنية، إذاعة الحديدة، إذاعة حجة اليمنية، وقناة اليمن اليوم، وقناة الإيمان، وغيرها من تلك الوسائل المرصودة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف.

وتتلقى عبر قطر ومن قناة الجزيرة تحديداً، مليشيا الحوثي الدعم الإعلامي للكذب والتلفيق، حتى تحولت ” الجزيرة ” التي كانت يوماً من الأيام تدعي أنها داعمة لقوات التحالف، وكأنها الناطق الرسمي باسم المليشيا الحوثية الإرهابية.