” بإطلالة جديدة “.. ” ليلى السلمان ” تعود شابة عشرينية

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة ليلى السلمان، على حسابها عبر ” إنستجرام ” صورة جديدة لها بدت فيها بإطلالة مختلفة وظهرت فيها بملامح شابة.

وقال العديد من المتابعين إنها خضعت لعمليات تجميل، لتظهر بهذه الإطلالة الشابة الجديدة، حيث تساءل الكثير من المتابعين عن سبب هذا التغيير.

ويذكر أن السلمان شاركت في وقت سابق في مسلسل “ العاصوف ” وتعرضت للانتقادات بسبب عدم التناسق بين شكليّ يديها ووجهها الذي تظهر عليه علامات التقدم في السن.