محامي ترامب يكشف ” شيك ” اتفاق الصمت عن فضيحة ستورمي دانيلز

واشنطن(صدى):

قدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد شهر على دخوله البيت الأبيض وتوليه مقاليد الحكم، تعويضات عن ” عيد الحب ” لمحاميه السابق مايكل كوهين، وهي الدفعة الأولى من ” اتفاق الصمت ” مع الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، وفقا للمحامي المسجون حاليا.

ويعتبر الشيك، الذي بلغت قيمته 70 ألف دولار، جزءًا من مستحقات مايكل كوهين من عمل كلفه نحو 130 ألف دولار من أجل صمت نجمة الأفلام الإباحية التي زعمت أنها أقامت علاقة مع ترامب، وفي الأسبوع الماضي، وخلال شهادته أمام الكونجرس، قدم كوهين شيكين جديدين كجزء من شهادته.

وقال كوهين خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، إنه سيقدم وثائق تدعم تأكيداته بأن دونالد ترامب أمره بدفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل السكوت على علاقة بينها وبين الرئيس، وذلك في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

والشيك الأخير، الذي كشفه مايكل موناكو، وهو محامي كوهين حاليا لمحطة ” إم إس إن بي سي ” يعد أول إثبات بأن ترامب دفع لكوهين من أجل التفاوض على اتفاق الصمت أو السكوت مع دانيلز.

ووفقا لكوهين فإن الموقع على الشيك هو ترامب الابن، في حين وقع على الشيك الأول المسؤول المالي الأول في مؤسسة ترامب، ألن ويزنلبيرغ، وشهد كوهين أمام الكونغرس بأنه بناء على توجيها وتعليمات ترامب قام ويزنلبيرغ بوضع ترتيبات الدفعات المالية، التي دفعها كوهين قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.