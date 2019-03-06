طريقة طبيعية لعلاج الكلف بالليمون

أميرة خالد(صدى):

يُعتبر الكلف من المشاكل الشائعة التي تشتكي منها نسبة كبيرة من النساء. ويؤدي الكلف الى ظهور بقع داكنة على البشرة تكون بنية الليون وتزداد نسبة اصابتك بهذه المشكلة مع ازدياد تعرضك لأشعة الشمس.

ولحّل هذه المشكلة ما عليكِ سوى استخدام الليمون الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامين سي الذي يساعد على إفراز مادة الملانين التي تساهم في توحيد لون البشرة ومقاومة تأكسد الخلايا.

لذلك، إذا كنت تعانين من الكلف، تأكدي من شرب كوب من الليمون بشكلٍ روتيني. وإذا لم تتمكني من تناوله كعصير، إذاً يمكنك تبليل قطنة صغيرة بالليمون وتطبيقها على المناطق الداكنة.

طريقة التحضير:

– اخلطي كمية صغيرة من الليمون مع المياه الدافئة.

– قومي بوضع قطنة صغيرة في الخلطة وضعيها على المناطق الداكنة لمدة دقيقتين وثم أزيليها بالمياه الباردة.

– لكن لتتمكني من الحصول على النتيجة التي تريدينها، عليك التأكد من تكرار هذه العملية بشكلٍ يومي. لا تتوقعي علاج مشكلة الكلف في حال استخدام هذه الطريقة مرة واحدة فقط!