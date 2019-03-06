” العمل ” تعلق على تصريح وكيل الوزارة عن رفض المجتمع للكثير من المهن

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما تم تداوله حول حديث وكيل الوزارة عن رفض المجتمع للكثير من المهن، مؤكدة أنه ” غير صحيح ” .

وقالت في بيان لها : ” توضح الوزارة أن ما تم تداوله على لسان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية خلال مشاركته في ندوة جمعية الاقتصاد (الأثنين) الماضي، حول أن رفض أبناء المجتمع للكثير من المهن لاسباب غير منطقية يعتبر أكبر عقبة تواجه التوسع في التوطين.. غير صحيح ” .

وأضافت : ” تبين الوزارة أن وكيل الوزارة، خلال معرض حديثه وفي رده على سؤال حول ثقافة العمل وعدم إقبال الشباب على بعض الوظائف، أكد أن الوزارة تأخذ في الحسبان الموائمة بين الباحث عن عمل والوظيفة، كما تهتم بتوعية وتثقيف الباحثين عن عمل ” .

وكان قد انتشرت أنباء بأن وكيل وزارة العمل أحمد الزهراني، قال إن ” أكبر عقبة تواجه التوسع في التوطين بكثير من المهن هي رفض أبناء المجتمع لها لأسباب غير منطقية، ونعمل على مشروع لتغيير الصورة النمطية لبعض المهن ” .

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