علاء مبارك يكشف قصة اعتناقه البهائية.. واعتراف الإخوان بها لضرب والده ( فيديو )

القاهرة(صدى):

فضح القيادي الإخواني المنشق، المصري إبراهيم ربيع، موقف قامت به جماعة الإخوان عام 2005؛ لضرب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في نجله علاء مبارك.

وتفصيلًا، اعترف إبراهيم ربيع، بأن الجماعة استغلت اختفاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق وظهور البهائية، ورددت شائعة أن ” ابن مبارك ” اعتنق البهائية، وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف بالبهائية؛ لضرب الرئيس مبارك في صورة ابنه.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجماعة ربطت بين اختفاء نجل الرئيس وظهور البهائية، قائلا: ” استغلينا الحدث وطلعنا حدوتة ” أن علاء بهائي وضغط على والديه، لضرب الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضح أن ذلك كان خلال اجتماع لـ18 قيادة بالجماعة بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان ومحمود زايد.

وتعليقا على هذه التصريحات رد علاء مبارك ساخرًا: ” هو فينا من كدة يا مسلمين… والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كده علي الهواء، سبحان الله ” .

وسبق لربيع وقال إن الجماعة استغلت اختفاء مبارك عام 2005 وأشيع أن ابن مبارك اعتنق البهائية وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف.