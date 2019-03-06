إصابة فردين من ” مجاهدي عسير ” أثناء متابعة أحد المهرّبين

أبها(صدى):

أصيب اثنان من أفراد منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، لإثر حادث مروري في عقبة الجوة بمحافظة سراة عبيدة، أثناء أداء واجبهما الأمني في متابعة أحد المهربين.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث حيث توجهت فرق الهلال الأحمر إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقام مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير العميد خالد بن عبدالله القحطاني بزيارة العريف مانع بن عبدالله الحبابي، والمجاهد سعيد بن مفرح الحياني في مستشفى عسير المركزي ومستشفى سراة عبيدة.