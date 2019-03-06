” 11 أكذوبة ” لميليشيا الحوثي في 60 يومًا

فهمي محمد(صدى):

تتواصل أكاذيب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الحديدة، ويكشف هذا التقرير حقيقة كل أكذوبة خلال 60 يومًا، كالآتي:

1-الكذب: لا نقبل المساس بالسيادة الوطنية، الحقيقة: تطالب بإدارة دولية لموانئ الحديدة.

2- الكذب: تسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل، الحقيقة: مسلحون حوثيون يرتدون ملابس السواحل.

3- الكذب: تسليم المنشآت الحكومية وأقسام الشرطة للأجهزة الأمنية، الحقيقة: حوثيون في مؤسسات الدولة ينتحلون صفة أجهزة الأمن.

4- الكذب: التحالف يفرض حصارا على اليمنيين، الحقيقة: ميليشيا الحوثي تحتجز عشرات القوافل الإغاثية بعد منحها تصاريح من التحالف.

5- الكذب: رئيس المراقبين الدوليين انحرف عن المسار، الحقيقة: رئيس المراقبين يرفض الانصياع لإملاءات ميليشيا الحوثي.

6-الكذب: نطالب بسلام شامل، الحقيقة: تحفر الخنادق والممرات في الشوارع تمهيدا لمعركة جديدة.

7-الكذب: الفريق الحكومي يعرقل الاتفاق، الحقيقة: تحاول اغتيال أعضاء في الفريق الحكومي بطائرات مسيرة.

8- الكذب: نطالب بفتح الممرات الإنسانية، الحقيقة: تقطع الشوارع وتمنع فتح الممرات الإنسانية.

9-الكذب: نطالب بتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، الحقيقة: تطالب المواطنين الخروج في تظاهرات ضد الاتفاق.

10- الكذب: العدوان يستهدف فرق نزع الألغام، الحقيقة: تستهدف فريق الأمم المتحدة وفريق نزع الألغام.

11- الكذب: سكان الحديدة يعانون أوضاعا صعبة، الحقيقة: نزوح لأهالي الحديدة جراء القصف الحوثي المتواصل بهدف اتخاذ منازلهم تحصينات عسكرية.