” 11 أكذوبة ” لميليشيا الحوثي في 60 يومًا
تتواصل أكاذيب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الحديدة، ويكشف هذا التقرير حقيقة كل أكذوبة خلال 60 يومًا، كالآتي:
1-الكذب: لا نقبل المساس بالسيادة الوطنية، الحقيقة: تطالب بإدارة دولية لموانئ الحديدة.
2- الكذب: تسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل، الحقيقة: مسلحون حوثيون يرتدون ملابس السواحل.
3- الكذب: تسليم المنشآت الحكومية وأقسام الشرطة للأجهزة الأمنية، الحقيقة: حوثيون في مؤسسات الدولة ينتحلون صفة أجهزة الأمن.
4- الكذب: التحالف يفرض حصارا على اليمنيين، الحقيقة: ميليشيا الحوثي تحتجز عشرات القوافل الإغاثية بعد منحها تصاريح من التحالف.
5- الكذب: رئيس المراقبين الدوليين انحرف عن المسار، الحقيقة: رئيس المراقبين يرفض الانصياع لإملاءات ميليشيا الحوثي.
6-الكذب: نطالب بسلام شامل، الحقيقة: تحفر الخنادق والممرات في الشوارع تمهيدا لمعركة جديدة.
7-الكذب: الفريق الحكومي يعرقل الاتفاق، الحقيقة: تحاول اغتيال أعضاء في الفريق الحكومي بطائرات مسيرة.
8- الكذب: نطالب بفتح الممرات الإنسانية، الحقيقة: تقطع الشوارع وتمنع فتح الممرات الإنسانية.
9-الكذب: نطالب بتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، الحقيقة: تطالب المواطنين الخروج في تظاهرات ضد الاتفاق.
10- الكذب: العدوان يستهدف فرق نزع الألغام، الحقيقة: تستهدف فريق الأمم المتحدة وفريق نزع الألغام.
11- الكذب: سكان الحديدة يعانون أوضاعا صعبة، الحقيقة: نزوح لأهالي الحديدة جراء القصف الحوثي المتواصل بهدف اتخاذ منازلهم تحصينات عسكرية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47004 ] نشر منذ 45 دقيقة
متى يتم تصنيف الحوثيين على أنهم ميليشيات أرهابية
بالأمس تم تصنيف منظمة حزب الله على أنهم أرهاب
للأسف القرار جاء متأخر
حزب الله والحوثيين خارجين من رحم الأم الأرهابية
الي هي إيران
ولابد من تصنيف إيران على أنها دولة أرهابية درجة أولى بالأول
ثم نلتفت لأذرعتها في منطقة الشرق الأوسط