بالصور .. الفا روميو تونالي تظهر لتمهد الطريق نحو سيارة كروس اوفر ايطالية

روما(صدى):

استغلت شركة الفا روميو الايطالة المملكة من قبل مجموعة FCA فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019، ليتم الكشف عن سيارة الفا روميو تونالي – Alfa Romeo Tonale الاختبارية .

في البداية سنتحدث عن اسم أجدد سيارة اختبارية من شركة الفا روميو المستمد من اسم ممر جبلي مرتفع في شمال ايطاليا ، وتمهد سيارة الفا روميو تونالي الطريق نحو إنتاج سيارة كروس اوفر تعمل بنظام هجين من قبل شركة الفا روميو في وقت قريب لتمثل فئة أصغر حجماً من سيارة الفا روميو ستيلفيو الحالية .

التصميم الخارجي لسيارة الكروس اوفر الاختبارية هذه يبدو قريب جداً من سيارة إنتاج تجاري ، فكما تلاحظون حصلت سيارة تونالي على شبك أمامي مثلثي الشكل بمثل هوية مستمدة من جميع سيارات الفا روميو الحالية ، تحيط بهذا الشبك مصابيح مستقبلية رفيعة التصميم ، وحصلت هذه السيارة الاختبارية على صادم عريض أسفله رفارف ممتدة بشكل هجومي .

حصلت سيارة الفا روميو تونالي الاختبارية على كاميرات جانبية بدلاً من مرايا وهذا هو ما سيتوفر إن شاء الله في معظم السيارات الإنتاجية القادمة ، وكانت بداية هذا النوع من الاضافات الاختيارية في سيارة إنتاج تجاري على السيارة الألمانية اودي اي ترون – Audi e tron 2020 .

كما زودت أجدد سيارات الكروس اوفر الاختبارية بـ اطارات قياس 21 إنش بتصميم مستمد من سيارات الفا روميو الجديدة .

ويكتمل التصميم العصري المميز وصولاً إلى الخلف مع مصابيح متصلة ذات تصميم عصري للغاية وهيكل يحتوي على انتفاخه أسفله صادم عريض .

وصولاً إلى داخلية سيارة تونالي الاختبارية من شركة الفا روميو نلاحظ كسوة تدمج بين الجلد والكنتارا والألومنيوم ، كما زودت السيارة بشاشة قياس 10.25 إنش لنظام الترفيه والمعلومات ، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش .

لا تتوفر معلومات رسمية تعرفنا على المواصفات الميكانيكية لهذه السيارة الاختبارية ، ولكننا نعلم أنها تعمل بنظام هجين يجمع بين عمل البنزين مع الكهرباء.