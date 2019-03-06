احذري.. صراخ الأب أثناء حملك يؤذي سمع الجنين

طوكيو (صدى):

يعتقد باحثون من كلية كوتشي الطبية في اليابان ، أن صراخ الآباء ضد زوجاتهم أثناء الحمل يمكن أن يُضر حاسة سمع الجنين.

ووفقاً للباحثين، فإن الإساءات اللفظية أثناء الحمل، ترتبط بزيادة بنسبة 50% تقريباً في خطر التعرض لمشاكل في السمع لدى الطفل بعد الولادة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحثون ، يجب تجنب الإساءة اللفظية أثناء الحمل للحفاظ على الأداء السمعي للأطفال حديثي الولادة .

ووضع الباحثون فرضية لتفسير هذه الظاهرة، مفادها أن الصوت المرتفع الصادر عن شخص غير الأم، يمكن أن يُزعج الجنين، ويمنع تطور نظام السمع لديه.