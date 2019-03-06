توقعات بعودة ” مورينيو ” لتدريب ريال مدريد.. والجماهير ترحب

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن مدرب فريق ريال مدريد المؤقت سانتياغو سولاري، لن يكون على رأس الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

حيث تتوقع جماهير ” الملكي ” عودة المدرب جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق خلفاً لـ ” سولاري ” خاصة وأنه سبق له قيادة الفريق قبل سنوات، كما قاده لمنصات التتويج المحلية.

ومن جانبه، أبدى ” مورينيو ” رغبة واضحة في العودة إلى تدريب ريال مدريد، حيث ذكر في تصريحات صحفية له أنه لا يمانع في العودة مجدداً إلى تدريب ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تجربته كانت فريدة معه.