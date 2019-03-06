بالصور.. رغم حملها.. لاعبة كرة قدم تشارك فريقها في التدريبات

واشنطن(صدى):

فاجأت سيدني ليرو، لاعبة كرة قدم أمريكية زميلاتها في فريق ” أورلاندو برايد ” ، بزيارتها للملعب والتدريب معهن رغم حملها في الشهر الخامس.

حيث نشرت ” سيدني ” صور لها من تدريباتها في الملعب معلقة عليها: ” لم أكن أتخيل أنني سأبدأ الحمل قبل 5 شهور ونصف الشهر، ولكنني هنا اليوم ” .

وحازت صور لاعبة كرة القدم على تفاعلات المتابعين، كما حظيت بردود فعل واسعة من جمهورها الذين أبدوا إعجابهم بالتجربة.

يُذكر أن بداية سيدني ليرو مع المنتخب تحت 20 سنة كانت في بطولـة الصين الودية، وسجلت أهدافا كثيرة، وخلال التصفيات المؤهلة لأولمبياد لندن سجلت اللاعبة 5 أهداف.