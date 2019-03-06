تعرض مزيد من الرجال للاغتصاب في دولة أوروبية
أصدر المجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة تقريرا يكشف النقاب عن معاناة الكثير من الرجال من الاغتصاب، حيث ازدادت نسبة الشكاوى الواردة من ذكور في السنوات القليلة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الرجال المتقدمين بشكاوى تعرضهم للاغتصاب في العام 2007، كان 143 رجلا، وارتفع هذا الرقم ليبلغ 559 رجلا في عام 2017.
ولفتت السلطات الصحية في السويد إلى أن استقبال حالات الاغتصاب في سنوات مضت كان مقتصرا على النساء، لكنها استحدثت أقساما خاصة للرجال أيضا، بغرض تقديم الدعم النفسي والمعنوي، إلى جانب الرعاية الصحية.
وتبين أن السويد تعاني في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات الاغتصاب (للنساء)، حيث ذكر التلفزيون السويدي في تقرير له، في أغسطس 2018، أن إحصائيات الاغتصاب في السويد ارتفعت بنسبة 24% خلال العقد الماضي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67886 ] نشر منذ 38 دقيقة
ليس بعد الكفر ذنب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67886 ] نشر منذ 38 دقيقة
ليس بعد الكفر ذنب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46972 ] نشر منذ 32 دقيقة
للأسف الشذوذ هذا
صار منتشر بشكل مخيف
بل ووصل الأمر بأن الواحد يتفاخر ويتكلم فيه قدام الناس والعالم.بدون إي ذرة حياء
حتى معنا هنا في التعليقات
وهذي ظاهرة لابد للتصدي لها في جميع المجتمعات
وأنزال أشد العقوبة بمرتكبينها
لأنها تأثر على المجتمع وتفقد المجني علية
ثقته بنفسه وتأثر في أدائه على جميع المستويات.
محمد[ عدد التعليقات: 2880 ] نشر منذ 26 دقيقة
وين حقوق الرجل الصراحة لزم نلبس لبس حماية وبخاخ فلفل للدافاع عن النفس ضد النساء المتوحشات قلوبهم صخر مافيهم حنية
المليليح[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 4 دقائق
ليه يغتصبوهم كان كلموهم برضاهم يتفقوا أو تسريح بإحسان 🙂