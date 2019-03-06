تعرض مزيد من الرجال للاغتصاب في دولة أوروبية 

ستوكهولم(صدى):

أصدر المجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة تقريرا يكشف النقاب عن معاناة الكثير من الرجال من الاغتصاب، حيث ازدادت نسبة الشكاوى الواردة من ذكور في السنوات القليلة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الرجال المتقدمين بشكاوى تعرضهم للاغتصاب في العام 2007، كان 143 رجلا، وارتفع هذا الرقم ليبلغ 559 رجلا في عام 2017.

ولفتت السلطات الصحية في السويد إلى أن استقبال حالات الاغتصاب في سنوات مضت كان مقتصرا على النساء، لكنها استحدثت أقساما خاصة للرجال أيضا، بغرض تقديم الدعم النفسي والمعنوي، إلى جانب الرعاية الصحية.

وتبين أن السويد تعاني في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات الاغتصاب (للنساء)، حيث ذكر التلفزيون السويدي في تقرير له، في أغسطس 2018، أن إحصائيات الاغتصاب في السويد ارتفعت بنسبة 24% خلال العقد الماضي.