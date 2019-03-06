بالفيديو والصور .. الكشف عن رولزرويس فانتوم “ إصدار الهدوء ” رسمياً

جنيف(صدى):

بدأت رولزرويس اليوم تستعرض مجموعة جديدة من موديلاتها المخصصة في معرض جنيف للسيارات 2019، حيث كان نجم العرض هي فانتوم إصدار الهدوء الخاص، والتي حملت اسم Phantom Tranquillity.

تعد فانتوم المخصصة كجزء من مجموعة تضم 25 سيارة قياسية أو ذات قاعدة العجلات الطويلة، ويأتي الإصدار كي يحتفل بشعور الهدوء المبهج الذي يشعر به المرء أثناء جلوسه داخل السيارة.

تأتي المقصورة مستوحاة من عدة عناصر مختلف مرتبطة بالفضاء مثل صاروخ سكايلارك الفضائي البريطاني، قمر فوياجر الصناعي التابع لوكالة ناسا، جانبي القمر المظلم والمضيء، بل وحتى الفضاء ذاته عبر قطعة من نيزك مونيونالوشتا في أزرار التحكم بالصوت.

كما تضم لوحة قيادة فانتوم المخصصة زخرفات من الستانلس ستيل، ذهب 24 قيراط وألمنيوم المركبات الفضائية، في حين تتوفر المقصورة بمجموعة من الجلود البيضاء أو الرمادية.

وبجانب هذه النسخة الفريدة، استعرضت رولزرويس أيضاً مجموعة من طرازات جوست ورايث التي تحمل تعديلات بلاج بادج، بينما تستعد الصانعة البريطانية الفاخرة للكشف عن اثنين من النسخ المخصصة الأخرى التي ستتضمن كولينان جنيف 2019 وداون جنيف 2019.

هذا ولم توفر الشركة أية صور لهاتين الموديلين بعد، ولكن هذه تعد المرة الأولى التي سيتم فيها إصدار نسخة خاصة من كولينان SUV الجديدة، والتي ستكون أبرز مميزاتها حزمة تحمل اسم خدمة الاستضافة التي ستأتي على هيئة لوح قابل للفتح بحقيبة الأمتعة ليتضمن ألواح لتقديم الطعام والتقطيع عليها من خشب الجوز الأمريكي، كؤوس شراب زجاجية، وأدوات صنع كوكتيلات خاصة.