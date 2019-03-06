موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم تحديد لجنة المسابقات مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .
كما أبان أن اللجنة قررت تغيير مواعيد مباريات آخر جولتين من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان .
وأوضح في “إنفوجرافيك ” خاص أن مباريات ” الإتحاد أمام الباطن ، و النصر أمام الجيل ، والإتفاق أمام الهلال ” ستقام يوم الإثنين الموافق الأول من ابريل المقبل .
أما مباريات التعاون والوحدة ستقام في اليوم التالي بمدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .
كما اعتمدت اللجنة إقامة مبارتي دور الأربعة يوم السبت الموافق 27 ابريل ، والتي سيتحدد على ضوئها طرفي المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين وموعد إقامتها .
ابو فارس الذيابي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 16 دقيقة
بالتوفيق للزعيم الملكي العالمي الراقي المونديالي العميد محيط الرعب ونادي القرن وجن الملاعب واسياد اسيا والكرة الارضية نادي الهلال السعودي
المليليح[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 7 دقائق
اتوقع الكأس للاتحاد أو النصر
وخربت البطولة بعد خروج النادي الملكي الراقي الأهلي💚💚💚 ..
🎈أتوقع خروج الهلال مثل الموسم اللي فات على يد فارس الدهنا الإتفاق وسبحان الله نفس الموسم اوراوا أخذ آسيا من امام الزعماء وكمل الهلال عشرين سنه صايم عن آسيا 🙂🙂
فعلا زعماء فريق أوروبي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂