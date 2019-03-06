  • الأربعاء 6

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان

موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان

موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم تحديد لجنة المسابقات مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .

كما أبان أن اللجنة قررت تغيير مواعيد مباريات آخر جولتين من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان .

وأوضح في “إنفوجرافيك ” خاص أن مباريات ” الإتحاد أمام الباطن ، و النصر أمام الجيل ، والإتفاق أمام الهلال ” ستقام يوم الإثنين الموافق الأول من ابريل المقبل .

أما مباريات التعاون والوحدة ستقام في اليوم التالي بمدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .

كما اعتمدت اللجنة إقامة مبارتي دور الأربعة يوم السبت الموافق 27 ابريل ، والتي سيتحدد على ضوئها طرفي المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين وموعد إقامتها .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 16 دقيقة

بالتوفيق للزعيم الملكي العالمي الراقي المونديالي العميد محيط الرعب ونادي القرن وجن الملاعب واسياد اسيا والكرة الارضية نادي الهلال السعودي

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 7 دقائق

اتوقع الكأس للاتحاد أو النصر
وخربت البطولة بعد خروج النادي الملكي الراقي الأهلي💚💚💚 ..
🎈أتوقع خروج الهلال مثل الموسم اللي فات على يد فارس الدهنا الإتفاق وسبحان الله نفس الموسم اوراوا أخذ آسيا من امام الزعماء وكمل الهلال عشرين سنه صايم عن آسيا 🙂🙂
فعلا زعماء فريق أوروبي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *