موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم تحديد لجنة المسابقات مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .

كما أبان أن اللجنة قررت تغيير مواعيد مباريات آخر جولتين من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان .

وأوضح في “إنفوجرافيك ” خاص أن مباريات ” الإتحاد أمام الباطن ، و النصر أمام الجيل ، والإتفاق أمام الهلال ” ستقام يوم الإثنين الموافق الأول من ابريل المقبل .

أما مباريات التعاون والوحدة ستقام في اليوم التالي بمدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .

كما اعتمدت اللجنة إقامة مبارتي دور الأربعة يوم السبت الموافق 27 ابريل ، والتي سيتحدد على ضوئها طرفي المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين وموعد إقامتها .