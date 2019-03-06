بالفيديو.. أحلام تتمايل بملابس المنزل أمام فنان شهير 

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة المصرية سما المصري، جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، خلال الاحتفال بيوم ميلاد الفنان محمد الحلو.

وبدا في المقطع المتداول الفنانة الإماراتية أحلام تتمايل أمام محمد الحلو أثناء الغناء، وخطفت الأنظار بملابس المنزل، حيث بدا أنها ترتدي ” روب ” مريحاً.

أثارت أحلام تساؤلات كثير من المتابعين عن سبب ظهورها بهذه الإطلالة، وجاءت التعليقات كالآتي: ” بيجاما يمكن في بيتها ” ، و ” مدري حسيته روب حمام ” ، و ” هيا لبسه بورنس؟ ” .

وقالت المصري: ” كل سنة وانت طيب يا أحن صوت في الدنيا الفنان محمد الحلو بمناسبة عيد ميلاده ” ، مشيرة: ” وميرسي للملكة الفنانة النجمة أحلام على الاستضافة الحلوة دي. عيد ميلاد سعيد يا ملك الاحساس “.

يذكر أن سما المصري أعادت نشر صورة مثيرة للجدل لها أمام أبراج الكويت وعلقت عليها: ” بفكر أتعلم الرقص وأشتغل رقاصة. بجد أحسن من الصيت اللي أنا واخداه بالأونطة دا إني رقاصة وأنا مابرقصش في أي حتة “.