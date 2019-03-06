بالصور.. حيلة بسيطة بالمانيكير تجعل أظافرك أرفع وأطول

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في مجال التجميل ، أن طلاء الأظافر من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا، لأنه عنوان أنوثتهن، لذا تحرص الفتيات باستمرار على عمل الباديكر والمانيكير على أحدث صيحات الموضة.

وعرض الخبراء ، حيل بسيطة يتم عملها بالمانيكير على الأظافر حتى تظهر الأظافر بشكل طويل ورفيع، ما يجعلها جميلة وجذابة .

وذلك من خلال رسم خط طولي واحد عريض بالمانيكير في نص الظفر باللون الأسود أو أي لون آخر، أو عمل نمط خطوط طولية بأكثر من لون.

ويذكر أن ألوان موضة المانيكير في الشتاء دائما داكنة، إلا أن مؤخرا ظهرت الألوان الجريئة التي تعبر عن أنوثة صاحبتها وشخصيتها القوية.