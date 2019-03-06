مروج مخدرات مخمور يحاول اقتحام مركز شرطة الشرائع

نايف السالم(صدى):

تمكنت شعبة البحث والتحري الجـنائي بمركز شرطة الشرائع في مكة المكرمة، من إحباط محاولة مـروج مخـدرات من اقتحام مركز شرطة الشرائع.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر أن رجل الأمن على بوابة المركز رصد في ساعة متأخرة من الليل سيارة من نوع ” كامري “، حاول قائدها الدخول واقـتحام المركز.

حيث أشتبه به رجل الأمن ومرر بلاغاً لكل زملائه في المركز، ليهرب ” المـروج ” الذي كان مخـموراً وفي حالة غير طبيعية.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من اقتحام منزل ” المروج ” ، إلا أنه قفز من الدور الثاني محاولاً الهرب لكن تم الإمساك به.

وعثرت الشرطة بشقته على ” حبوب مخـدرة وحشـيش وأسـلحة نارية ومبلغ 33 ألف ريال ” ، وتم إيداع المتهم بالسجن بعد التحقيق معه.