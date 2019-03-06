مورينيو يحسم الجدل بشأن عودته إلى ريال مدريد ويضع يده علي جروح الفريق 

طلال الغامدي(صدى):

حسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الجدل بشأن العودة لريال مدريد، قائلا إنه ليس لديه أي مانع للعودة للعمل في ريال مدريد لو طلب منه ذلك، موضحا أن الفترة التي قضاها هناك كانت ” تجربة فريدة ” .

وأضاف مورينيو: ” لدي ذكرى رائعة بوجه عام. العمل في ريال مدريد تجربة فريدة ومختلفة عن كل تجاربي السابقة وكل هذه التجارب كانت عظيمة “.

وأشار مورينيو: ” فعلنا أمورا رائعة. فزنا بالدوري بصورة فريدة وكانت لدينا أيضا لحظات سيئة. لقد ارتكبت أخطاء وتحسنت كثيرا كمدرب وشخص بعد هذه التجربة أنا مطمئن ” .

وأردف مورينيو: ” لم أجد مشكلة في العودة لتشيلسي مجددا، ولن أجدها إن عدت لريال مدريد، بورتو أو إنتر أو أي فريق دربته “.

وبدأ اسم مورينيو يتردد بقوة ضمن المرشحين لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل، وهو ما دفع المدرب للرد.